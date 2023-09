Fußgängerin und Hund angefahren

Krankenhaus - Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 18 Jahre alte Autofahrerin soll im Allgäu eine Fußgängerin und einen Hund angefahren haben und vom Unfallort geflüchtet sein. Die Frau und ihr Hund seien bei dem Unfall am Montag in Kammlach (Landkreis Unterallgäu) in eine Wiese geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Die 48-Jährige und das Tier seien schwer verletzt worden.

Fahrzeugteile am Unfallort brachten Ermittler auf die Spur der 18-Jährigen, die sich später selbst in München der Polizei stellte. Die Frau müsse unter anderem mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Die verletzte Fußgängerin wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht, ihr Hund zum Tierarzt. Die Unfallursache blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:230911-99-156166/2