Fußgängerin bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einem Auto am Dienstagabend in Nürnberg schwer verletzt worden. Die 36 Jahre alte Frau sei beim Überqueren der Straße an einer Ampel am Bahnhof aus bislang ungeklärter Ursache von einem 48 Jahre alten Autofahrer erfasst worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Bei beiden Beteiligten wurde eine Blutentnahme angeordnet.

© dpa-infocom, dpa:231129-99-113135/2