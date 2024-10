Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

An einer Tankstelle in der Oberpfalz kommt es zu einem folgenreichen Unfall. Ersthelfer versuchen noch, einem 84-Jährigen zu helfen.

Ein 84 Jahre alter Mann ist nach einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz in einer Klinik gestorben. Der Mann war laut Polizei am Dienstag in Weiden im Bereich einer Tankstelle unterwegs. Dort habe er eine Straße überquert und sei von einem Auto erfasst worden. Ersthelfer versorgten den Mann, aufgrund seiner schweren Verletzungen starb er aber später in der Klinik.

© dpa-infocom, dpa:241023-930-268300/1