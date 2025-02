Fußgänger wird von Auto auf die Straße geschleudert

Krankenwagen Symbolbild - Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. (Symbolbild) - Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Auto biegt an einer Kreuzung ab und trifft dabei einen Menschen. Der Fußgänger wird verletzt. Die Polizei äußert sich vorsichtig zur Schuldfrage.

Ein 68-jähriger Fußgänger ist im Landkreis Hof von einem abbiegenden Auto erfasst und am Kopf verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fußgänger bei Rot über die Kreuzung in Oberkotzau gegangen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte die Ampel mit dem Linkspfeil für den 36-jährigen Autofahrer grün gezeigt.

Der 68-Jährige sei durch den Zusammenstoß auf die Straße geschleudert worden, hieß es weiter. Mit einem Bruch am Unterarm und einer Platzwunde am Kopf wurde er den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:250202-930-362975/1