Fußgänger wird von Auto angefahren und stirbt

Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist in Schwaben von einem Auto erfasst und getötet worden. Der 67 Jahre alte Autofahrer sei bei dem Zusammenstoß am Montagmorgen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Warum der dunkel gekleidete Fußgänger auf der Staatsstraße in Mertingen (Landkreis Donau-Ries) unterwegs war, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Polizei suchte nach Zeugen des Unfalls. Der 22-Jährige musste demnach reanimiert werden und kam in eine Klinik. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

