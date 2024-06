Fußgänger wird in Nürnberg von Lkw überrollt und stirbt

Ein 50 Jahre alter Fußgänger ist in der Nähe einer Kreuzung in Nürnberg von einem Lastwagen erfasst worden und kurz darauf gestorben. Der Mann sei am Dienstagvormittag bei stockendem Verkehr über die Straße gegangen - kurz vor der Kreuzung, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er aus zunächst unklaren Gründen von dem Lastwagen eines 57-Jährigen erfasst und überrollt. Der 50-Jährige starb noch am Unfallort. In die laufenden Ermittlungen wird ein Unfallsachverständiger eingebunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

