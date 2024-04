Fußgänger wird in München von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein Fußgänger ist am Dienstag in München von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Der Unfall habe sich gegen 9.30 Uhr am Effnerplatz im Stadtteil Bogenhausen ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Ein größeres Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sei vor Ort. Der Platz selbst am Mittleren Ring, an dem auch zwei Trambahnlinien halten, blieb demnach zunächst gesperrt.

Laut einer Polizeisprecherin gab es zunächst keine Hinweise darauf, dass der Lastwagen absichtlich in Richtung des Fußgängers gefahren worden sein könnte. Auch über weitere Verletzte hatte die Polizei demnach zunächst keine weiteren Erkenntnisse.

