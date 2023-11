Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 19 Jahre alter Fußgänger ist in Ingolstadt von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann wollte am Dienstag eine Straße überqueren, als ein 71-Jähriger auf die Gegenfahrbahn fuhr und ihn mit seinem Auto erfasste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 19-Jährige wurde beim Aufprall gegen ein weiteres Auto geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Gegen den 71-Jährigen wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

