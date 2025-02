Fußgänger überquert Straße und wird von Auto erfasst

In Niederbayern wird ein Mann angefahren und schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber fliegt ihn ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Ein Fußgänger ist in Niederbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 61-Jährige am Montag eine Straße in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn), „ohne auf den fließenden Verkehr zu achten“. Ein 45-jähriger Autofahrer habe nicht mehr bremsen könne und den Fußgänger mit seinem Wagen erfasst.

Laut Polizeiangaben wurde der Mann zuerst gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und fiel danach zu Boden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe demnach nicht.

© dpa-infocom, dpa:250211-930-371293/1