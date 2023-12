Ein Fußgänger ist in Unterfranken von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Bei dem Unfall am Vorabend wurde der Mann nach Polizeiangaben vom Donnerstag nahe Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) rund 20 Meter durch die Luft geschleudert. Er blieb schwer verletzt liegen und war nicht mehr ansprechbar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wieso es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

