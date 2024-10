Fußgänger angefahren und mit Messer attackiert - U-Haft

In Ansbach fährt ein Mann einen anderen an und sticht mit einem Messer auf ihn ein. Der Verdächtige ist in Untersuchungshaft, das Opfer außer Lebensgefahr. Die beiden Männer sollen sich kennen.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Ansbach ist der 47 Jahre alte Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Das Amtsgericht Ansbach habe Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ansbach. Das 28 Jahre alte Opfer sei am Donnerstagnachmittag auf dem Gehweg der Schalkhäuser Landstraße entlanggelaufen, als es von dem Auto des 47-Jährigen angefahren worden sei, hatte die Polizei mitgeteilt. Der 47-Jährige war noch am Tatort festgenommen worden.

Der Fahrer soll ausgestiegen sein und mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Der Mann war zunächst lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Zwischenzeitlich bestand keine Lebensgefahr mehr. Den Angaben der Polizei zufolge kennen sich die beiden Männer.

© dpa-infocom, dpa:241004-930-251721/1