Fußgänger angefahren und mit Messer attackiert - Festnahme

Versuchtes Tötungsdelikt in Ansbach - Mann festgenommen - Ein Mann soll einen anderen erst angefahren und dann mit einem Messer attackiert haben.

In Ansbach fährt ein Mann einen anderen an und sticht mit einem Messer auf ihn ein. Der Verdächtige ist in Gewahrsam, das Opfer wird behandelt. Die beiden Männer sollen sich kennen.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Ansbach hat die Polizei am Tatort einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das 28 Jahre alte Opfer sei auf dem Gehweg der Schalkhäuser Landstraße entlanggelaufen, als es von dem Auto des 47-Jährigen angefahren worden sei, teilte die Polizei mit. Danach soll der Fahrer ausgestiegen sein und mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Der Mann kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Der Verdächtige sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Den Angaben zufolge kennen sich die beiden Männer. Weitere Details gab es zunächst nicht, die Kriminalpolizei ermittelte zu den Hintergründen. Im Bereich des Tatorts sollte die Straße noch bis 22.00 Uhr gesperrt bleiben.

