Fußball-Verband zu Schiedsrichterzahlen: Positiver Trend

Der Deutsche Fußball-Bund blickt zufrieden auf das von ihm ausgerufene „Jahr der Schiris“ zurück. Bayerns Verband kündigt an, wann er seine Zahlen präsentiert.

Nach dem bundesweiten Zuwachs bei den Schiedsrichtern will der Bayerische Fußball-Verband seine Zahlen im Februar veröffentlichen. „Es geht in die richtige Richtung, wir merken den sich verstärkenden positiven Trend, den wir durch eine Vielzahl an Angeboten zur Neugewinnung und zum Erhalt angestoßen haben“, sagte BFV-Präsident Christoph Kern.

Im vom Deutschen Fußball-Bund ausgerufenen „Jahr der Schiris“ gab es im Jahresvergleich zwischen 2022 und 2023 einen Anstieg von 6,6 Prozent bei den Unparteiischen. Rund 20 Jahre waren die Zahlen nach DFB-Angaben rückläufig. Das änderte sich nun.

Besonders weibliche Unparteiische zeigten Interesse. Der Anstieg beträgt dort 13,9 Prozent. Die Gesamtquote von Frauen unter den Unparteiischen bleibt weiterhin aber auf niedrigem Niveau von 4,3 Prozent. Laut DFB gibt es derzeit 53.500 aktive Schiedsrichter in Deutschland.

