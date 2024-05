Fußball-Nationalteam zieht um von Thüringen nach Franken

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft endet am Freitag die erste Vorbereitungsphase auf die Heim-Europameisterschaft. Am Vormittag wird der vorläufige Turnierkader letztmals im Camp in Blankenhain trainieren. Am Nachmittag reist der DFB-Tross dann mit dem Zug von Thüringen weiter nach Franken, wo er beim DFB-Ausrüster Adidas das EM-Quartier bezieht. In Herzogenaurach ist ein spezieller Empfang geplant.

„Wir läuten da die finale Phase ein“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die weitere Vorbereitung auf das zwei Wochen später anstehende EM-Eröffnungsspiel in München gegen Schottland. Am kommenden Montag (20.45 Uhr) findet aber zunächst noch in Nürnberg gegen den EM-Teilnehmer Ukraine das vorletzte Testspiel statt.

