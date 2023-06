Funkenflug setzt Hecke und Hasenstall in Brand

Feuerwehr - Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Funkenflug aus einer Feuerschale hat Polizeiangaben zufolge eine Hecke und einen Hasenstall in Schwaben in Brand gesetzt. Zwei Hasen seien mit leichten Verletzungen in eine Tierklinik gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem seien bei dem Brand in Burtenbach (Landkreis Günzburg) am Sonntag unter anderem eine Garagentür, mehrere Mülltonnen und Kinderspielzeuge geschmolzen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:230612-99-26783/2