Fulminantes erstes Wiesn-Wochenende - eine Million Gäste

Riesenandrang auf dem Oktoberfest: Hunderttausende feiern in München bei wolkenlosem Himmel. Die Festleitung spricht in einer Schätzung von einer Million Wiesn-Besuchern.

Sonne, blauer Himmel, Besucherströme ohne Ende: Das Oktoberfest hat am ersten Wochenende nach einer Schätzung der Festleitung gut eine Million Gäste angelockt. Das sind so viele wie selten. „Aus Sicht des Veranstalters war das erste Wochenende auf dem Oktoberfest ein Traumstart“, teilte die Pressestelle mit. Rund 525.000 Besucher seien am Samstag da gewesen, etwa 475.000 am Sonntag.

Wirte berichten demnach von einer wunderschön entspannten Wiesn - und einem zunehmenden Trend zu alkoholfreien Getränken. Die Schausteller und Marktkaufleute hätten sich über ein gut gelauntes Publikum gefreut. An den Kinderkarussells und Fahrgeschäften sei viel zu tun gewesen.

Im Vorjahr hatte die Festleitung bei ebenfalls perfektem Herbstwetter und blauem Himmel rund 850 000 Besucher am ersten Wochenende gemeldet.

Die Wiesn dauert 16 Tage und endet am 6. Oktober. Im vergangenen Jahr kamen zu dem auf 18 Tage verlängerten Fest insgesamt 7,2 Millionen Gäste - nach der Zählung der Stadt München als Veranstalterin so viele wie nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1980.

