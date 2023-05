Fürths Abiama nach Roter Karte für zwei Spiele gesperrt

Dickson Abiama - Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther zeigt Fürths Dickson Abiama (M) die Rote Karte. - Foto: Axel Heimken/dpa

Die SpVgg Greuther Fürth muss am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf Stürmer Dickson Abiama verzichten. Der 24-Jährige wurde nach seiner Roten Karte beim Hamburger SV vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Partien gesperrt, wie die Fürther am Dienstag mitteilten. Abiama fällt damit nicht nur für das Saisonfinale gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 am kommenden Sonntag aus, sondern auch zum Auftakt der kommenden Spielzeit. Der Nigerianer wurde beim 1:2 in Hamburg in der Nachspielzeit wegen eines groben Foulspiels vom Platz gestellt.

© dpa-infocom, dpa:230523-99-795225/3