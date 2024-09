Fürther Zorniger fordert: „Wir müssen aktiver sein“

Die SpVgg Greuther Fürth gewinnt die vergangenen acht Heimspiele gegen Fortuna Düsseldorf. Das klingt gut. Die Rheinländer haben aber Comeback-Qualitäten. Das zeigen sie in dieser Saison.

Der Fürther Trainer Alexander Zorniger hat vor der Widerstandsfähigkeit und Konstanz von Fortuna Düsseldorf eine Menge Respekt. Der Coach des fränkischen Fußball-Zweitligisten sprach vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den Tabellenführer den brutal verpassten Aufstieg der Rheinländer in der vergangenen Saison an. „Dass du nach so einem Nicht-Aufstieg in letzter Minute trotzdem sofort wieder da bist“, hob Zorniger lobend hervor und erwähnte auch den Fokus und die klare Spielweise von Daniel Thiounes Mannschaft.

Die Düsseldorfer hatten am Ende der vergangenen Saison das Relegationshinspiel beim VfL Bochum mit 3:0 gewonnen und sahen wie der sichere Aufsteiger aus. Im Rückspiel verloren sie aber mit 5:6 im Elfmeterschießen. „Sie spielen es cool runter, darauf müssen wir uns auch einstellen“, lobte Zorniger die Fortuna in dieser Saison. Die Fürther haben aber die vergangenen acht Heimspiele gegen Düsseldorf sogar gewonnen.

Nach dem 0:2 vor einer Woche gegen das damalige Schlusslicht Eintracht Braunschweig erwartet Zorniger wieder mehr Courage seiner Mannschaft. „Wir müssen aktiver sein als im letzten Spiel“, forderte er. „Wir müssen mutiger in der jeweiligen Situation sein.“ Die Defensivspieler Luca Itter und Marco Meyerhöfer stehen vor der Rückkehr.

© dpa-infocom, dpa:240926-930-244416/1