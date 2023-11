Fürther wollen Aufgabe „hoch konzentriert angehen“

Fürths Trainer Alexander Zorniger kennt Daniel Scherning bestens. Der war Coach in Bielefeld, als Zorniger die Franken erstmals betreute. Nun gibt es ein Wiedersehen.

Trainer Alexander Zorniger hat die SpVgg Greuther Fürth auf einen entschlossenen Konkurrenten im kommenden Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga eingestellt. „Sie werden mit allem, was sie haben, auf uns losgehen“, warnte Zorniger seine fränkische Mannschaft vor dem Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig in der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Die Braunschweiger unter ihrem neuen Trainer Daniel Scherning würden „sehr physisch“ auftreten. „Wir werden die Geschichte hochkonzentriert angehen“, versicherte Zorniger wenige Tage nach seiner Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2026.

Seit Zornigers Debüt bei den Fürthern im Oktober vergangenen Jahres mit einem 1:0 gegen Arminia Bielefeld, das damals noch von Scherning betreut wurde, haben sich die Franken weiterentwickelt. Sie stehen aktuell sogar auf Tabellenplatz fünf. In ihren vergangenen fünf Partien holten sie gegen Braunschweig satte 13 Punkte. Einem Einsatz von Offensivspieler Julian Green sollte trotz Adduktorenproblemen nichts im Weg stehen.

