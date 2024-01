Fürther heiß auf Topspiel gegen Kiel: „Haben einen Hals“

Die SpVgg Greuther Fürth will im Heimspiel gegen Holstein Kiel „abliefern“. Die Norddeutschen sind aber das beste Auswärtsteam der 2. Bundesliga.

Die SpVgg Greuther Fürth will im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel Revanche nehmen. Die Franken unterlagen in der Hinrunde nach einem späten Doppelschlag mit 1:2. Schon in der Saison zuvor hatten sie gegen die Kieler nicht gewinnen können. „Da haben wir schon einen Hals“, räumte der Fürther Trainer Alexander Zorniger am Freitag ein.

Die Kieler hatten in der Hinrunde nach ihrem Ausgleich vehement einen Foulelfmeter gefordert und diesen auch zugesprochen bekommen. „Auch wir werden versuchen laut zu sein“, kündigte Zorniger vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) an.

Der Respekt vor den Kielern, die mit drei Punkten mehr Tabellenzweiter sind, ist groß. Sie seien „extrem gut im Umschalten“ und „erspielen sich viele Torchancen rigoros“, erläuterte Zorniger, der nach abgelaufener Gelb-Sperre in der Abwehr wieder mit Gideon Jung planen kann. „Wir müssen in der Defensive extrem wach sein.“

Für seine eigene Mannschaft, aktuell Tabellenvierter, heiße es gegen das beste Auswärtsteam der Liga: „Tagesform so hoch wie möglich schrauben und abliefern.“

