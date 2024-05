Fürther Ersatztorwart Schaffran wechselt nach Liechtenstein

Torwart Schaffran bringt es in Fürth in sechs Jahren nur auf eine Handvoll Einsätze. Nun geht er nach Liechtenstein - wo er einen früheren Coach wiedersieht.

Ersatztorhüter Leon Schaffran von der SpVgg Greuther Fürth wechselt im Sommer zum FC Vaduz nach Liechtenstein. Das gab der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag bekannt. Der 25-Jährige war seit 2018 und einem Wechsel von Hertha BSC im Kleeblatt-Team, brachte es in der Zeit aber nur auf fünf Spiele in der 2. Liga und eines im DFB-Pokal. In dieser Saison stand er bei den Profis nie zwischen den Pfosten. Mit Vaduz, das vom ehemaligen Fürth-Coach Marc Schneider trainiert wird, spielt der gebürtige Berliner in der zweiten Schweizer Liga.

„Es freut uns sehr, dass Leon eine neue Herausforderung gefunden hat, nachdem wir ihm schon frühzeitig signalisiert haben, dass sein auslaufender Vertrag bei uns nicht verlängert wird“, sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Fürth hatte jüngst erst Juniorennationalspieler Nahuel Noll von der TSG Hoffenheim als Reserve hinter Stammkeeper Jonas Urbig ausgeliehen.

