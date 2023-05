Fürth verlängert mit Verteidiger Jung

Gideon Jung - Der Karlsruher Mikkel Kaufmann (l) und der Greuther Fürther Gideon Jung kämpfen um den Ball. - Foto: Uli Deck/dpa

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Verteidiger Gideon Jung um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Der 28-Jährige kam im Sommer 2021 vom Hamburger SV zum Kleeblatt-Team. Jung wurde seitdem immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, seit der Rückrunde gehörte der Defensivspieler in den meisten Partien aber zur Startelf. «Gideon hatte eine schwere Anfangszeit hier bei uns, aber er hat auch schon mehrfach gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt. In der Kabine ist Gidi jemand, der auch junge Spieler an die Hand nimmt, weil er vieles schon erlebt hat», sagte Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Der von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehene Außenbahnspieler Marco John hingegen wird die Spielvereinigung im Sommer wieder verlassen und ins Kraichgau zurückkehren. Der 21-Jährige absolvierte in dieser Zweitliga-Saison bisher 23 Einsätze für die Franken. «Marco hat in der Saison gezeigt, welche Qualitäten er hat und wir hätten ihn gerne auch über die Saison hinaus in Fürth gesehen. Die TSG hat uns jetzt aber frühzeitig signalisiert, dass sie aktuell keine weitere Leihe anstreben», erklärte Azzouzi.

