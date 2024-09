In zwei Wochen ist es wieder so weit, das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest, öffnet in München seine Tore. Wer dort auch feste Nahrung zu sich nehmen möchte, muss sich auf gesalzene Preise einstellen. Die Mediengruppe Bayern hat sich die Speisekarten einiger Festzelte schon einmal angesehen.