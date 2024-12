Für Kinder in Moldau: Pockinger Firma „Huber & Ranner“ spendet 60.000 Euro

Sie wollen soziale Verantwortung nicht nur als Floskel verstanden wissen: Seit vielen Jahren unterstützt die Pockinger Firma „Huber & Ranner“ die Weihnachtsaktion der Passauer Neuen Presse großzügig. Auch heuer greift der Klima- und Lüftungshersteller aus dem Landkreis Passau tief in die Tasche für den guten Zweck:











Stolze 60 000 Euro spendet das Unternehmen für „Ein Licht im Advent“, das 2024 für Kinder in Moldau leuchtet und Projekte der Hilfsorganisation Concordia unterstützt.



„Wenn es uns gut geht, dann wollen wir auch einen Teil an andere weitergeben“, sind die beiden Geschäftsführer Dietmar Huber und Udo Ranner überzeugt. „Es gibt Menschen, die das Geld dringender brauchen.“ Regelmäßig unterstütze die Firma lokale Initiativen wie die Tafel oder die Kinderkrebshilfe. Doch es sei ihnen auch wichtig, über den Tellerrand hinauszublicken, die Not in anderen Teilen der Welt zu sehen. Und Moldau sei gar nicht mal so weit entfernt. „Das macht die Armut greifbar“, sagt Udo Ranner. Die Schicksale in einem der ärmsten Länder Europas seien nachvollziehbar, gingen besonders nahe.

