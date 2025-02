Fünferbündnis gegen CSU-Comeback auf Ingolstädter OB-Stuhl

Nachfolger für Ingolstädter Oberbürgermeister Scharpf gesucht - Der noch amtierende OB Christian Scharpf tritt am 1. März seinen neuen Posten in München an. Vier Kandidaten bewerben sich bei der Oberbürgermeisterwahl in Ingolstadt um die Nachfolge. (Archivbild) - Foto: Peter Kneffel/dpa