Fünf Wildschweine von etlichen Fahrzeugen auf A9 erfasst

Fünf Wildschweine sind von insgesamt acht Fahrzeugen auf der Autobahn 9 bei Bindlach (Landkreis Bayreuth) erfasst worden und starben. Die Rotte sei am Donnerstagabend trotz Wildschutzzaun auf die Fahrbahn gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Vier der Tiere wurden auf der Fahrbahn in Richtung Berlin erfasst, das fünfte Wildschwein auf der Gegenspur in Richtung München. Keiner der Fahrer oder Fahrerinnen wurden bei den Zusammenstößen verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

