Fünf Wachteln im Karton: Polizistin nimmt Tiere auf

Eine Frau hat vor ihrer Haustür in Ansbach einen großen Karton mit fünf Wachteln gefunden. Die Vögel waren dort offensichtlich ausgesetzt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Befragung der Nachbarschaft ergab jedoch keine Hinweise, wem die Wachteln gehören könnten.

Darum nahm sich zunächst eine tierliebe Polizeibeamtin der Tiere an. Sie nahm sie nach dem Fund am Donnerstag mit nach Hause und brachte sie zunächst in einem alten Hasenstall unter. Wachteln sind die kleinsten Hühnervögel der Welt.

