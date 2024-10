Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen in Oberbayern

Polizei - Symbolbild - Am Morgen kam es in Oberbayern zu einem schweren Unfall. (Symbolbild) - Foto: Marcus Brandt/dpa

Am Morgen kommt es in Oberbayern zu einem schweren Unfall. Mehrere Menschen werden verletzt. Der Schaden geht in den sechsstelligen Bereich.

Bei einem Verkehrsunfall nahe Vogtareuth (Landkreis Rosenheim) sind fünf Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-Jähriger mit seinem Auto auf einer Staatsstraße von seiner Spur abgekommen. Ob er zum Überholen angesetzt hatte, müsse noch geklärt werden. Daraufhin habe sein Auto das einer entgegenkommenden 70-Jährigen gestreift. Danach stieß er mit seinem Wagen frontal gegen ein weiteres Fahrzeug.

Der mutmaßliche Verursacher sowie sein 22 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen, wie es hieß. Die Seniorin und die beiden Männer im zweiten Auto - ein 32- und ein 26-Jähriger - wurden leicht verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Nach Polizeiangaben war die Staatsstraße 2359 für knapp fünf Stunden voll gesperrt.

