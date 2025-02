Fünf Verletzte bei Unfall in Oberfranken

Ein 19-Jähriger kommt mit seinem Auto von der Fahrbahn ab - etwas später sind fünf Menschen verletzt.

Bei einem Unfall in der Nähe von Forchheim sind fünf Menschen verletzt worden. Zuerst sei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und sei an der Schutzplanke hängen geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Das dahinter fahrende Auto sei daraufhin in das Unfallauto hineingefahren.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 19 Jahre alter Mann, wurde schwer verletzt. Die anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Die betroffene Autobahn 73 war am frühen Morgen in Fahrtrichtung Suhl noch voll gesperrt.

