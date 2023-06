Fünf Verletzte bei Unfall auf A6: Mögliche Schleusung

Blaulicht - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Fünf Menschen - Kinder und Frauen - sind bei einem Verkehrsunfall auf der A6 in der Oberpfalz teilweise lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer habe sich am Sonntag bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle mit dem Wagen überschlagen, teilte die Bundespolizei mit, die eine Schleusung vermutete. Das Auto blieb nahe der Anschlussstelle Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf einem Waldstück zwischen A6 und B14 liegen.

Die fünf Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um drei Frauen und zwei Kinder. Drei Rettungs- und ein Polizeihubschrauber waren unter anderem im Einsatz.

Nach dem Unfall floh der Fahrer der Polizei zufolge. Auch er sei mutmaßlich verletzt und werde noch gesucht. Vor allem das Fluchtverhalten des Fahrers bei der Kontrolle und danach deute auf eine mögliche Schleusung hin, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Der genaue Unfallhergang und die Ursache müssen den Angaben zufolge noch ermittelt werden. Auch das Alter der Beteiligten und die Schwere der Verletzungen waren am Sonntagnachmittag noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:230618-99-99604/2