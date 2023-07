Fünf Verletzte bei Autounfall

Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall in Mittelfranken sind fünf Menschen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren verletzt worden. Zwei davon schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der 19-jährigen Fahrerin konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die drei weiteren Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Die Fahrerin war demnach am frühen Sonntagmorgen von Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) Richtung Mühlhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto der 19-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab. Es überschlug sich mehrfach und blieb in einem Feld liegen. Die fünf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.

