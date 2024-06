Fünf mutmaßliche Drogenhändler in U-Haft

Die Handschellen klickten in Oberbayern. Bei Durchsuchungen stießen die Ermittler auf ein Drogendepot in einer Wohnung - mit Marihuana, Haschisch und Kokain.

Bei Durchsuchungen im Raum Ingolstadt hat die Kriminalpolizei fünf mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und mehrere Kilogramm Rauschgift gefunden. Mittlerweile sitzen die vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sowie eine 31-jährige Frau in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Richter erließ am Mittwoch Haftbefehle. Die Tatverdächtigen sollen sich per Post Drogen zusenden haben lassen. Dann verkauften sie diese den Ermittlungen zufolge in der Region.

Die Beamten durchsuchten am Dienstag zehn Wohnungen in Ingolstadt und in den Landkreisen Pfaffenhofen und Eichstätt, wie es hieß. Sie fanden 2,2 Kilogramm Marihuana, 1,8 Kilogramm Haschisch und rund 110 Gramm Kokain. Ein Großteil davon wurde in einer Wohnung in Gaimersheim im Landkreis Eichstätt gefunden. Diese sei extra als Drogenlager angemietet worden, so die Polizei.

Zwei weitere Menschen seien am Dienstag kurzzeitig festgenommen worden. Sie sind aber wieder auf freiem Fuß, so die Polizei.

