Fünf Menschen nach Party in Klinik: Frau im Schockraum

Für fünf Menschen ist eine Feier im Münchner Stadtteil Pasing am frühen Sonntagmorgen im Krankenhaus geendet. Insgesamt sieben Personen im Alter von 30 bis 35 Jahren hatten über Vergiftungserscheinungen und Bewusstseinseintrübung geklagt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Partygast alarmierte daraufhin die Rettungskräfte, die fünf Gäste in Krankenhäuser brachte. Eine Frau wurde wegen ihrer Symptome in den Schockraum einer Klinik gebracht. Zum Grund der Vergiftungserscheinungen sowie dem Zustand der fünf Menschen machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.

