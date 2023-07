Fünf Hektar Feld abgebrannt: Funkenflug vermutlich Auslöser

Feuerwehr - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Etwa fünf Hektar eines Getreidefelds sind in Schwaben abgebrannt. Vermutlich habe Funkenflug im Zuge von landwirtschaftlichen Arbeiten bei hohen Temperaturen das Feld bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) in Brand gesetzt, teilte die Polizei am Montag mit. Wegen Windböen hätten sich die Flammen am Sonntag schnell ausgebreitet und seien bis zu 20 Meter nah an Gebäude herangekommen. Die Feuerwehr habe den Brand nach etwa einer halben Stunde gelöscht. Mehrere Landwirte hätten dabei mit Schneisen und Wassertanks geholfen. Verletzt wurde demnach niemand.

