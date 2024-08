Frust über Kündigung - Baggerfahrer demoliert Baustelle

Seine Kündigung hat ein Baggerfahrer in Mittelfranken offenbar nicht gut verkraftet: Er fährt zur Baustelle und demoliert mit dem Bagger zahlreiche Dinge an einem Bahnhof.

Wohl aus Wut über seine Kündigung soll ein Mann in Mittelfranken mit einem Bagger zahlreiche Gegenstände demoliert haben. Der 49 Jahre alte Baggerfahrer habe für ein Subunternehmen am Bahnhof in Ipsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gearbeitet, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Nachdem er von seiner Firma eine Kündigung erhalten habe, sei er am Donnerstagabend zur Baustelle am Bahnhof gefahren und habe auf einer Strecke von rund 200 Metern diverse Kabelschächte, Betonhalterungen und eine Signalzeichenanlage beschädigt.

Der Geschäftsführer und ein Vorabeiter stoppten den alkoholisierten Mann demnach und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Atemalkoholtest habe bestätigt, dass der Mann betrunken war. Die Baufirma schätzte den entstandenen Schaden auf bis zu 50.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

