Frühlingshaftes Wetter mit Sonne in Bayern zur Wochenmitte

Die Temperaturen steigen an und es wird immer milder: In der Wochenmitte sind sogar bis zu 19 Grad möglich. Doch davor braucht man oft noch den Regenschirm.

Menschen in Bayern können sich zur Mitte der neuen Woche auf frühlingshaftes Wetter mit Sonnenschein freuen. Am Mittwoch wird es nach einem teils neblig-trüben Morgen meist sonnig und das Thermometer steigt auf bis zu 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Die Woche beginnt den Meteorologen zufolge jedoch stark bewölkt und bedeckt. Vielerorts soll es regnen - in Südbayern sogar kräftig. Am Montagnachmittag kann es laut DWD vereinzelt auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen reichen von 9 bis 15 Grad. Ähnlich sieht es am Dienstag aus, mit vielen Wolken und stellenweise Regen: Die Temperaturen steigen aber auf 11 bis 16 Grad an.

