Frost und Schnee in Bayern

Schneefall in höheren Lagen Bayerns - Winterwetter am ersten Adventswochenende: In den höheren Lagen kann es in Bayern schneien.

Am Wochenende wird es glatt in Bayern. Nachts liegen die Temperaturen konstant unter null Grad. In höheren Lagen kann es auch schneien.

Winterliches Wetter am ersten Adventswochenende: Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Bayern Frost und in höheren Lagen sogar Schnee.

Am Vormittag ist es nebelig, im Westen Bayerns mit Sichtweiten unter 150 Metern. Der DWD warnt vor Frost und örtlich vor Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif. Tagsüber bleibt es bewölkt. Am östlichen Alpenrand und am Bayerwald kann es oberhalb von 800 Metern noch etwas Schnee geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 7 Grad.

In der Nacht zum Samstag wird es laut DWD teilweise nebelig. Bei Temperaturen zwischen -1 bis -5 Grad ist mit Frost und Glätte zu rechnen. An den Alpen fallen die Temperaturen teils unter -8 Grad. Am Samstag rechnet der DWD mit mehr Sonne als Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad. Der Wind ist schwach bis mäßig, in Franken und im Alpenvorland zeitweise auch auffrischend.

Für die Nacht zu Sonntag erwartet der DWD wieder Nebel oder Hochnebel, im höheren Bergland bleibt es oft klar. Frühwerte -2 bis -6, in Alpentälern bis -9 Grad, stellenweise Glätte.

Am Sonntag bleibt es in den niedrigen Lagen nebelig-trüb, in Alpennähe und in Mittelgebirgslagen kommt viel Sonne durch. Am höheren Alpenrand erreichen die Temperaturen etwa 8 Grad, sonst 0 bis 5 Grad. Auch in der Nacht zum Montag besteht wieder Glatteisrisiko.

