Frontalzusammenstoß zweier Autos - drei Menschen eingeklemmt

In Mittelfranken prallen zwei Autos frontal zusammen. Ein Mensch kommt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Scheinfeld sind drei Menschen in ihren Autos eingeklemmt worden. Sie wurden mittlerweile alle wieder befreit, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Sprecherin sprach von einem „Trümmerfeld“.

Am Morgen seien im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim die beiden Autos frontal zusammengestoßen. In einem Auto seien zwei Menschen eingeklemmt worden. Zwei Kinder, die sich ebenfalls in diesem befanden, waren den Angaben zufolge umgehend außerhalb des Wagens. Wie die Kinder aus dem Auto kamen, war zunächst nicht bekannt. Ob es sich um eine Familie handelte, konnte die Sprecherin nicht sagen.

In dem anderen beteiligten Fahrzeug wurde eine Person eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

