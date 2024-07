Frontalzusammenstoß - Motorradfahrer verunglückt tödlich

Ein Biker gerät in den Gegenverkehr. Er stirbt noch an der Unfallstelle auf der Staatsstraße 2300.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in der Nähe von Zellingen (Landkreis Main-Spessart) ums Leben gekommen. Der Biker sei am Dienstag beim Überholen eines Kleintransporters in den Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei mit. Dort prallte seine Maschine mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Motorradfahrer starb trotz umgehender Reanimation an der Unfallstelle, hieß es von der Polizei.

