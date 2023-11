Frontalzusammenstoß mit Verletzten: darunter vier Kinder

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 19 im Landkreis Oberallgäu sind sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter vier Kinder. Ein 24-Jähriger habe am Sonntag bei Waltenhofen von der B19 links auf die Autobahn 980 abbiegen wollen und dabei das entgegenkommende Auto eines 37-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Beide Autos stießen frontal zusammen. Im Auto des 37-Jährigen wurden alle sechs Insassen, davon vier Kinder, leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 33.500 Euro.

