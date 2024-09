Frontalzusammenstoß mit Lkw - Autofahrer stirbt

Das Auto eines 68-Jährigen prallt auf der Staatsstraße 2307 mit einem Lastwagen zusammen. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Nach einem Frontalzusammenstoß und einem Auffahrunfall im Landkreis Aschaffenburg ist ein 68 Jahre alter Autofahrer gestorben. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch auf der Staatsstraße 2307 zwischen Schimborn und Hösbach. Das Auto des 68-Jährigen prallte aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Der Wagen hinter dem Auto fuhr auf dieses auf. Der 68-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Autos und der Lkw-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäusern versorgt. Die Staatsstraße wurde am Nachmittag in beide Richtungen gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

© dpa-infocom, dpa:240925-930-243525/2