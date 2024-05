Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Zwei Autos sind auf einer Bundesstraße bei Itzgrund (Landkreis Coburg) frontal zusammengestoßen - eine Frau und ein Mann wurden dabei schwer verletzt. Es war zunächst nicht ausgeschlossen, dass die beiden in Lebensgefahr schwebten, wie ein Polizeisprecher sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein 64-Jähriger mit seinem Auto aus bislang unklaren Gründen am Sonntag in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er mit seinem Wagen gegen den einer 64-Jährigen gestoßen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zu den Ermittlungen hinzugezogen.

© dpa-infocom, dpa:240512-99-06074/2