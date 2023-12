Frontalzusammenstoß bei Straubing: Zwei Schwerverletzte

Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. - Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Zwei Menschen sind beim Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Straubing schwer verletzt worden. Ein 83-Jähriger kam am Donnerstagnachmittag zwischen Straubing und Kay mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Auto mit dem Fahrzeug eines 42-Jährigen zusammen. Dieser wurde im Auto eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten ihn. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus nach Regensburg geflogen. Der 83-Jährige kam ebenfalls in ein umliegendes Klinikum. Warum er von der Fahrbahn abkam, war nicht klar.

© dpa-infocom, dpa:231221-99-379831/2