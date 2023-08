Frontalzusammenstoß auf der B20: Unfall bei Arnschwang fordert ein Todesopfer

−Symbolbild: dpa

Ein 36-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter im Landkreis Cham ums Leben gekommen.









Zwei weitere Männer wurden bei dem Unfall bei Arnschwang am späten Samstagabend gegen 22 Uhr schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Mit einem 23-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf sei der 36-Jährige als Beifahrer in einem Transporter auf der Bundesstraße 20 unterwegs gewesen. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung.



Wie es dazu kam, dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, war zunächst noch unklar. Der 36-Jährige war bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt worden, dass er noch im Transporter verstarb. Die beiden Fahrzeugführer wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Zuziehung eines Sachverständigen an. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

− dpa