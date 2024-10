Frontalkollision: Zwei Menschen tot, drei Menschen verletzt

Drei Menschen sitzen gemeinsam im Auto. Sie fahren die Bundesstraße 13 entlang - doch dann geraten sie auf die Gegenspur.

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberbayern gestorben. Zwei weitere Menschen und ein Baby seien am Vormittag verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach war ein 79-Jähriger mit zwei Insassen auf der Bundesstraße 13 bei Eitensheim (Landkreis Eichstätt) in Richtung Eichstätt unterwegs und geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 36-Jährigen zusammen.

Der 79 Jahre alte Fahrer und eine 72 Jahre alte Insassin starben noch vor Ort, wie es hieß. Der 75 Jahre alte Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die 36-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. In ihrem Auto saß noch ein wenige Monate altes Baby in einer Babyschale, dass den Angaben nach leichte Verletzungen erlitt und nun in einer Klinik unter Beobachtung steht.

An beiden Autos entstand Totalschaden, eine genaue Schadensschätzung gab es laut einer Sprecherin der Polizei zunächst nicht. Die Bundesstraße 13 zwischen Eitensheim und Pietenfeld war vorübergehend für mehrere Stunden voll gesperrt.

