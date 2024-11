Freys frühes Tor zu wenig: „Löwen“ verlieren gegen Rostock

Der TSV 1860 München geht früh in Führung, muss nach dem Seitenwechsel dann aber zwei Gegentreffer hinnehmen. In der Tabelle fallen die „Löwen“ hinter Hansa Rostock zurück.

Der TSV 1860 München hat trotz einer frühen Führung gegen den FC Hansa Rostock verloren. Das Team von Trainer Argirios Giannikis zog mit 1:2 (1:0) den Kürzeren. In der Tabelle fallen die Münchner „Löwen“ mit 21 Punkten nach 16 Partien hinter das Team von der Ostsee zurück.

Dabei gingen die Hausherren im Stadion an der Grünwalder Straße durch Marlon Frey (6. Minute) früh in Führung. Der Torschütze entwischte nach einem Eckball seinem Gegenspieler. Die Rostocker, die sich in den vergangenen Wochen aus der bedrohlichen Tabellenzone befreit hatten, kamen nach dem Seitenwechsel durch Alexander Rossipal (52.) zunächst zum Ausgleich. In der Schlussphase profitierten sie dann davon, dass Raphael Schifferl der Ball im eigenen Strafraum an die Hand sprang. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sigurd Haugen (81.).

© dpa-infocom, dpa:241130-930-304098/1