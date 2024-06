Freundschaft, Kunst, Kommerz: Warhol und Haring in München

Andy Warhol und Keith Haring galten als Kunstikonen, ähnlich wie Popstars. Das Museum Brandhorst widmet ihnen nun eine gemeinsame Ausstellung - aus gutem Grund.

Der US-Künstler Keith Haring und der 30 Jahre ältere Pop-Art-Künstler Andy Warhol sind Freunde gewesen - nun widmet das Museum Brandhorst in München ihnen von Freitag an eine gemeinsame Ausstellung. „Warhols poppige Bilder oder Harings tanzende Figuren sind Teil unseres kollektiven Bildgedächtnisses und in Werbung, Mode, Musik und Film bis heute allgegenwärtig“, erläuterte das Museum am Mittwoch. Beide hätten sich von einem elitären Kunstbegriff distanziert, mit dem Kommerz geflirtet und die Vorstellungen von Kunst und ihrer Verbreitung revolutioniert. „Andy Warhol & Keith Haring. Party of Life“ ist bis zum 26. Januar 2025 zu sehen.

Kennengelernt hatten sich Warhol (1928-1987) und Haring (1958-1990) in New York, in der Kunst- und Clubszene. Für Haring sei Warhol ein Vorbild gewesen, da er es geschafft habe, Kunst aus dem Galerie- und Museumsraum herauszuholen und in alle Bereiche des öffentlichen Lebens zu tragen, von Mode über Musik bis hin zu Alltagsgegenständen, sagte Museumsdirektor Achim Hochdörfer. „Umgekehrt sah Warhol in Haring einen jungen Künstler, der seine Errungenschaften in die nächste Generation weiterträgt.“

Die Ausstellung spürt der Freundschaft nach, zeigt Parallelen und gemeinsame Projekte auf und dreht sich um Themen wie Musik, Lifestyle, Mode, Party, Sexualität und Politik. „Der Spirit der 1980er Jahre in New York wird spürbar, und das nicht nur für diejenigen, die die Zeit selbst miterlebt haben, sondern auch für junge Menschen“, so Hochdörfer, dessen Museum nach eigenen Angaben mit mehr als 120 Werken die größte Warhol-Sammlung in Europa besitzt. Neben eigenen Beständen sind Leihgaben zu sehen und Projekte mit anderen Kunstschaffenden wie Joseph Beuys, Yoko Ono oder Vivienne Westwood.

Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) nannte die Schau eine kreative Explosion. Besucherinnen und Besucher erwarte ein spektakulärer Streifzug durch das Werk der beiden Künstler, ihre New Yorker Lebenswelt und den Kosmos der Kunst- und Clubbingszene im Big Apple der 1980er Jahre.

