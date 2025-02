Freund rechnet mit zeitnaher Entscheidung zu Kimmich-Vertrag

Jamal Musiala unterschreibt in München einen neuen Vertrag. Viele sehen in dem Deal auch eine Signalwirkung an Joshua Kimmich. Dessen sportliche Zukunft bei den Bayern soll schnell geklärt werden.

Nach der geklärten Zukunft von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala glaubt Bayern-Sportdirektor Christoph Freund auch an eine zeitnahe Entscheidung von Joshua Kimmich. „Wir sind in einem guten Austausch mit Jo. Für ihn ist es eine ganz wichtige Entscheidung jetzt. Aber es wird sicher nicht mehr ewig dauern und zeitnah eine Entscheidung geben, da bin ich positiv“, sagte Freund nach dem Spiel bei Bayer Leverkusen.

Kimmich sehe gerade die Entwicklung der Mannschaft, stehe immer auf dem Platz und habe eine bedeutende und wichtige Rolle in der Mannschaft. Einen konkreten Zeitpunkt für Vertragsneuigkeiten nannte der Sportdirektor nicht. „Ich will mich auf kein Datum festlegen, aber es wird zeitnah passieren“, betonte Freund.

Kimmich: Entscheidung nicht von Einzelspielern abhängig

Der FC Bayern hatte am Freitag die Vertragsverlängerung mit Musiala bis 2030 bekanntgegeben. Der 21-Jährige darf sich zudem über einen Gehaltssprung freuen, mit dem er in den Kreis der Topverdiener aufsteigt. Kimmichs Vertrag beim Rekordmeister läuft zum Saisonende aus. Internationale Topclubs sollen an dem Mittelfeldspieler interessiert sein.

Im ZDF-„Sportstudio“ betonte Kimmich mit Blick auf Musialas Verlängerung, dass seine Entscheidung nicht von Einzelspielern abhänge. Für ihn sei wichtig zu sehen, was im Verein passiere. „Dazu gehört natürlich auch die ein oder andere Personalie. Das Bild wird klarer, wir haben ein paar Verträge verlängert. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass ich es von einzelnen Spielern abhängig mache“, sagte der 30-Jährige.

Eberl über Kimmich: „Möchte bleiben“

Münchens Sportvorstand Max Eberl hofft indes auf eine zeitnahe Entscheidung. „Wir wissen genau, was wir wollen, Josh weiß, was wir wollen. Jetzt hoffe ich auch, dass wir das über die Ziellinie bringen“, sagte Eberl bei Sky90 und ergänzte, dass die Vertragsverlängerungen auch ein Zeichen für Kimmich seien: „Er möchte bei Bayern München bleiben, er möchte die Champions League gewinnen. Wenn er nicht bleiben wollen würde, würden wir nicht reden.“

Vor Musiala hatten auch Manuel Neuer (bis 2026) und Alphonso Davies (bis 2030) neue Verträge in München unterschrieben. Laut Sportdirektor Freund gebe es auch mit Leroy Sané und Dayot Upamecano Gespräche über Vertragsverlängerungen. Verein und Spieler bräuchten schließlich Planungssicherheit, sagte Freund. Während Sanés Vertrag wie bei Kimmich bereits im Sommer endet, hat Upamecano noch einen Vertrag bis Mitte 2026.

© dpa-infocom, dpa:250216-930-376750/2