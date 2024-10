Freitagscomedy im BR: Günter Grünwald sagt nach 22 Jahren Servus

Seit 22 Jahren sendet der BR die Grünwald Freitagscomedy mit einer Mischung aus Comedy, Kabarett und Satire. Doch nach weit über 200 Folgen ist jetzt Schluss mit lustig, wie der Sender mitteilt. Günter Grünwald verabschiedet sich.









Die letzte Sendung wird am Freitag um 22 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, treten die bekannten Figuren wie der Kleinganove Bonzo, der trinkfeste Hausmeister Bamberger, der Fitness-Guru Gaggi Stangerl und der Sternekoch Joe Waschl ein letztes Mal vor die Kamera. Grünwald: „Überschwang ist nicht direkt mein zweiter Vorname, aber bei meinen Gedanken zum Abschied von der ,Grünwald Freitagscomedy‘ taucht der Begriff immer wieder auf. Wenn ich sagen würde, die 22 Jahre Grünwald Freitagscomedy sind wie im Fluge vergangen, würde ich, wie so oft, Quark erzählen.“ Aber es seien schöne Jahre gewesen.



Am Ende schreibt Grünwald mit dem für ihn typischen Humor: „Und ich habe einen neuen Beruf, eine neue Berufung gefunden: Ich werde Cancan-Tänzerin im Moulin Rouge. Den Federschmuck habe ich schon.“

