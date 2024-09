Freikarten von Fürstin Gloria an umstrittenen US-Bundesrichter sorgen für Debatte in den USA

Wieder einmal sorgt ein Gast der Schlossfestspiele für Schlagzeilen – diesmal aber in den USA. Der Besuch des Bundesrichters Samuel Alito bewegt derzeit das politische Amerika. Er war im Juni 2023 auf Einladung von Schlossherrin Fürstin Gloria von Thurn und Taxis an die Donau gereist und erhielt Karten im Wert von 900 US-Dollar für die Schlossfestspiele. Jetzt debattiert man in den USA über die Gefälligkeiten, die oberste Bundesrichter annehmen dürfen. Auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern äußert sich nun auch Fürstin Gloria.